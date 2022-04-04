Denize dolgu Rize-Artvin Havalimanı'na ilk uçak iniyor

ARTVİN (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca projelendirilen, 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusu ve yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi tamamlanan Rize- Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor.

Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca bin hektarlık alanda projelendirilen Rize- Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de atıldı. Deniz dolgusu üzerine yapılan projede 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize- Artvin Havalimanı 5 yılda son aşamaya geldi.

Bölgenin büyük beklentileri olduğunu söyleyen Karamehmetoğlu, "Rize- Artvin Havalimanı bir taraftan Kaçkarlar demek, bir taraftan Gürcistan, Azerbaycan demek. Havalimanının olduğu yer ülkemizin de son çıkış kapısı. Stratejik açıdan da çok önemli bir konuma sahip. O anlamda da çok ciddi bir altyapı işlevi görecek. Havalimanını sadece bir yolcunun binip gittiği yer olarak değerlendirmek çok yanlış olur. İlimizin, Artvin'in ve bölgemize ciddi katkılar sağlayacaktır. Bunun nimetlerinden hep beraber yöre halkı olarak istifade edeceğiz" diye konuştu.