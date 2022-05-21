Denizden soba borusu, sandalye ve tespih çıktı - Haberler

ANTALYA'da tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda dip temizliği yapıldı. Lastik, soba borusu, tespih ve sandalye çıkarılan temizlikte, kırık su bardağını yuva edinen ve çöplerle birlikte karaya çıkarılan ahtapot yavrusu ilgi gördü. Temizliğin ardından denize 500 çipura ve levrek yavrusu bırakıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Çevre Platformu, su altı temizlik timi kurdu. Avrupa Birliği (AB) Sivil Düşünce Programı'nın 'Temiz Deniz Temiz Gelecek' projesi kapsamında dalış eğitimi alan 20 genç, Antalya Sualtı Derneği (ANTSAD) üyeleriyle daldı. Tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda yapılan dalış, yaklaşık 2 saat sürdü. Dalışın ardından dip temizliği yapan ekip, atıkları su yüzeyine çıkardı. Soba borusu, plastik ve cam şişeler, otomobil lastikleri, tahta parçaları, plastik sandalye ve tespih karaya çıkarılıp sergilendi. Çıkan atık miktarı dikkate alındığında geçen yıllara göre denize daha az atık bırakıldığı görüldü.

ANTSAD Başkanı Semih Başaran, dip temizliği etkinliklerinin belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi. Başaran ilgiden memnun olduklarını da kaydedip doğaya sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Temizliğin ardından denize 500 adet çipura ve levrek yavrusu bırakıldı.