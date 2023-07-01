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Denizden dönenler kaza geçirdi

Denizden dönenler kaza geçirdi

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Menderes ilçesinde, denizden dönen bir grup kişinin içinde bulunduğu otomobil, hafif ticari araca çarptıktan sonra karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.

DENİZDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Menderes ilçesinde, hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşan otomobilin karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştığı kazada ölen otomobil sürücüsü Özcan Özer (57), eşi Sibel Özer (54) ve ablası Şengül Akbaş (64) ile otomobilde olduğu belirtilen diğer 8 kişinin denizden döndükleri sırada kazanın meydana geldiği belirtildi. 21 kişinin yaralandığı kazada ölen Özer çifti ve Akbaş ile Mustafa Kemal Karaca'nın otopsi işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

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