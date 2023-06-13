Mersin'de yapılan dalış etkinliğinde, denizden çıkarılan onlarca atığın yanında çürümeye yüz tutmuş 3 bebek arabası 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Denizden çıkarılan bebek arabaları "pes" dedirtti

MERSİN - Mersin'de dalgıç polislerce 'Çevre Haftası' dolayısıyla yapılan dalış etkinliğinde, denizden çıkarılan onlarca atığın yanında çürümeye yüz tutmuş 3 bebek arabası 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli 'kurbağa adamlar' tarafından, 'Çevre Haftası' dolayısıyla merkez Yenişehir ilçesindeki marinada dalış etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte deniz dibi temizliği de yapan ekipler, onlarca atığın yanında 3 adet çürümeye yüz tutmuş bebek arabası da çıkardı. 'Bu kadarına da pes' dedirten olay, görenleri şaşkına çevirirken, çevreye karşı daha duyarlı olunması istenildi.