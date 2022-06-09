Denizden balık fışkırdı, balıkçılar büyük şaşkınlık yaşadı: 1 ton istavrit yakaladılar - Haberler

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Denizden balık fışkırdı, balıkçılar büyük şaşkınlık yaşadı: 1 ton istavrit yakaladılar

İhlas Haber Ajansı - Emre Can Bayram - Güncel
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Denizden balık fışkırdı, balıkçılar büyük şaşkınlık yaşadı: 1 ton istavrit yakaladılar Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde balıkçılar 1 ton istavrit yakaladı.

Denizden balık fışkırdı, balıkçılar büyük şaşkınlık yaşadı: 1 ton istavrit yakaladılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde balıkçılar 1 ton istavrit yakaladı.

Zonguldak Kozlu İlçesinde gece saatlerinde denize açılan balıkçılar 1 ton istavrit yakaladı. Balıkçılar uzun zaman sonra yakaladıkları 1 ton istavrit sonrasında büyük şaşkınlık yaşadı. Balıkçılar yakaladıkları balıklarla birlikte limana geldi. Yakalanan istavritler kasalara yerleştirilerek mezat usulü 30 TL'den satıldı.

Balığın göç zamanı olduğunu ifade eden Balıkçı Çağrı Eliyazıcı, "Uzun zaman sonra Kozlu açıklarında 1 ton istavrit yakalandı. Sonra mezatla balıklar kilosu 30 TL'den satıldı. Bu kadar balığı görünce bizde şaşırdık. Şu anda bu balığın göç zamanı. Bize sürü denk geldi. Evet bu sene halkımız çok balık yiyecek. 1,5 ay sular ısınacak. Balık azalacak. Yavrulama dönemine girilecek. Aslında istavrit balığı hiç kesilmedi. 1 aydır böyle bir yoğunluk yoktu"dedi.

İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Güncel

Zonguldak Kozlu Güncel Haberler

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