Üye Girişi
Haberler

Denizdeki Kaybolmanın Acı Sonu: Cansız Bedeni Bulundu

Denizdeki Kaybolmanın Acı Sonu: Cansız Bedeni Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında kaybolan Hindistan uyruklu personel Ganesh Govind'in cansız bedeni bulundu. 11 Eylül'de gemiden düştüğü değerlendirilen Govind'in cesedi, 5 gün süren arama çalışmalarının ardından sahil güvenlik ekipleri tarafından tespit edildi.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 11 Eylül'de Liberya bandıralı gemiden düşen Hindistan uyruklu personel Ganesh Govind'in (22), cansız bedeni bulundu.

Şarköy açıklarında 6 numaralı demirleme sahasında bulunan Liberya bayraklı geminin kaptanı Rui Fu Sheng, 11 Eylül'de Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bölge Liman Başkanlığı'na gemide görevli personel Ganesh Govind'in kaybolduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine hareket geçen ekipler kaptanın ifadesine başvurdu. Gemi kaptanı Sheng, en son saat 10.40'ta gördüğü Govind'in saat 19.15 sıralarında gemide olmadığını fark ettiklerini anlattı. Ekipler, gemiden düştüğü şüphesi üzerinde durulan Govind'i arama çalışması başlattı. Sahil güvenlik ekiplerinin botlarla 5 gün süren çalışmasında bir sonuç alınamadı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denetimleri sırasında dün saat 18.00 sıralarında denizde bir ceset buldu. Kıyıya çıkarılan cesedi teşhis eden gemi kaptanı Rui Fu Sheng, Ganesh Govind'e ait olduğu söyledi. Govind'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sahil Güvenlik Denizcilik Hindistan Tekirdağ Güvenlik Olaylar 3-sayfa Güncel Şarköy Dünya

İzmir Konak'ta otomobil alt geçide düştü, 3 kişi hayatını kaybetti

Otomobil alt geçide düştü, 3 kişi hayatını kaybetti

 Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

 22 suç kaydı olmasına rağmen dışarıda gezen maganda, gencecik astsubayı şehit etti

Gözü dönmüş suç makinesi, gencecik astsubayımızı şehit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hamas' sorusuna yanıtı Amerikalı sunucunun hoşuna gitmedi

Erdoğan'ın cevabıyla Amerikalı sunucunun yüz ifadesi şekilden şekile girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İzmir'de ne oldu? Adil Yıldırım kimdir? Adil Yıldırım kaç yaşında, nereli? TÜİK ENFLASYON RAKAMI EYLÜL 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi ne kadar 2024? Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde kaç? SON DAKİKA: Lübnan'da ne oluyor? İsrail, Lübnan'a neden saldırıyor? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Neşet Ertaş ne zaman öldü? Neşet Ertaş kimdir? Kayserispor- Beşiktaş maçının biletleri satışta! Kayserispor- Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş biletleri ne kadar? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Çalışan emeklilerin maaşında kesinti olacak mı? Emekli çalışanın maaşından kesinti olur mu? DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü sözleri ve mesajları…
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });