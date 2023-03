Denizdeki dalgalar, abluka altındaki Filistinli balıkçıların yüzünü güldürüyor

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, kuvvetli rüzgar ve deniz dalgalarının etkisiyle ağları dolan balıkçılar, bu dönemde bereketli avlanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "En-Nüvve" diye adlandırdıkları, kuvvetli rüzgar ve yüksek deniz dalgalarının eşlik ettiği zamanlarda, balıkçıların verimli bir avlanma dönemi geçirdiğini söyledi.

Bu dönemde normal zamanlarda bulunmayan büyük miktarlardaki balıkların deniz kıyısına geldiğini aktaran Ayaş, bunun zor durumdaki Filistinli balıkçılar için, birikmiş borçlarını ödeme imkanı ve bir umut kaynağı oluşturduğunu anlattı.

Aralık başından şubat ayı sonuna kadar, bölgede avlanan balık miktarının 100 tonun üzerine çıktığını belirten Ayaş, avlanan balıkların, İsrail ve Batı Şeria'ya sevkinin zor olduğunu ama yerel pazarda çok tercih edildiğini ve fiyatının da uygun olduğunu kaydetti.

"Balıkların beslendikleri yiyecekler kıyıya yaklaşınca, balıklar da kıyıya geliyor"

Gazze'deki Tarım Bakanlığı Balıkçılık Genel Müdürü Velid Sabit de "Nüvve"ye neden olan şiddetli rüzgarların, denizde türbülans ve su seviyesinin yükseldiği "doğal bir iklim olayı" olduğunu, bu dönemde oluşan dalga boylarının bazen 2-3 metreyi bulabildiğini dile getirdi.

Sabit, "Meydana gelen büyük dalgalardan dolayı balıkların beslendikleri yiyecekler kıyıya yaklaşınca, balıklar da kıyıya geliyor böylece av daha kolay hale geliyor. Bu durum da İsrail engeli nedeniyle çok açılamayan Gazzeli balıkçıları sevindiriyor." dedi.

Kıyı bölgelerinde "Nüvve"den dolayı oksijen oranının arttığını ve balıkların mümkün olduğunca yüzeye yakın yüzmeye başladığını, dolayısıyla avlanmanın kolaylaştığını ifade eden Sabit, Gazze'de bunun 10-11 defa yaşandığını, belirli zaman ve mevsimlerde meydana geldiğini, ancak son zamanlarda iklim değişikliği nedeniyle bu tarihlerde bir kayma yaşandığını anlattı.

Sabit'e göre Gazze'de denizinden yakalanan balık miktarı yıllık 3 bin 900 ila 4 bin 500 ton arasında değişiyor.

"Gökyüzünden bir hediye"

Gazzeli balıkçı Muslih Ebu Riyale de "Nüvve"nin denizde bollaştırdığı balığı, "gökyüzünden bir hediye ve rızık" olarak nitelendirdi.

Babasından öğrendiği balıkçılığı 20 yıldır sürdürdüğünü belirten Ebu Riyale, erkek kardeşleriyle beraber çalıştırdıkların 6 balıkçı teknesinden 65 kişilik geniş bir ailenin geçimini sağladıklarını söyledi.

Ebu Riyale, 6 teknenin günlük ortalama 400 şekel (yaklaşık 112 dolar) değerinde balık yakaladığını, bunun yarısıyla giderlerini karşıladıklarını diğer yarısıyla da ailelerini geçindirdiklerini aktardı.

"Nüvve" zamanlarında tutulan balık miktarının çok kısa bir süre için arttığına değinen Ebu Riyale, bunun da borçlarını ödemeye ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya imkan sağladığını dile getirdi.

Gazze'deki balıkçıların İsrail'in abluka ve saldırıları nedeniyle yaşadıkları zorluklara değinen Ebu Riyale, birçok balıkçının tekneleri için yeni jeneratör alamamaktan veya arızalı jeneratörleri tamir etmek için yedek parça bulamamaktan muzdarip olduğunu anlattı.

Balıkçıların her an olası İsrail saldırıları ve hava şartlarının değişmesiyle teknelerinin batma tehlikesi altında canları pahasına geçimlerini sağlamak için çalıştıklarını vurgulayan Ebu Riyale, "Hızlı deniz akıntıları, tekneyi avlanma alanının dışına fırlattığında İsrail güçleri tarafından bize doğru ateş açılıyor ve bazen de yaralanıyoruz. Her durumda işgalin hedefi oluyoruz." diye konuştu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.