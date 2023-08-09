Samsun'da 2 gün önce denizde yüzerken kaybolan gencin cesedi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu sahilinde 2 gün önce meydana geldi. İlyas Sait Dündar denizde kayboldu ve cansız bedeni Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizde yüzerken kaybolan gencin cesedi bulundu

SAMSUN - Samsun'da 2 gün önce denizde yüzerken kaybolan gencin cesedi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu sahilinde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çakırlar Yalı Mahallesi'nde oturan İlyas Sait Dündaryakınları ile birlikte serinlemek için denize girdi. Mesut Ayranboğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılırken, İlyas Sait Dündar denizde kayboldu. Dündar'ın cansız bedeni Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı Degak-01 Komutanlığı dalgıçları tarafından bu sabah suda bulundu. Gencin cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.