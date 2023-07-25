Denizde Yangın Seferberliği

Kemer'de devam eden orman yangınında helikopter ve uçaklar denizden su alarak alevlere müdahale etti. Helikopter ve uçakların deniz üzerindeki seferini plajda güneşlenenler izledi. Yangının etkili olduğu alanın ise 125 hektarı bulduğu belirtildi.

DENİZDE YANGIN SEFERBERLİĞİ

Kemer'de devam eden orman yangınında söndürme çalışmalarında yer alan helikopter ve uçaklar, kısa sürede alevlere müdahale edebilmek için sahile yakın bölgelerden denizden su aldı. İlçe merkezindeki otel, halk plajı, kamp, karavan ve mesire alanlarının yakınında sahilden 100 metre açıkta su dolduran helikopterler, kısa süreli uçuşlarının ardından yanan alanlara boşalttı. Uçaklar da daha açıktan su doldurup, söndürme çalışmalarında yer aldı.

Ormanın Beydağları Milli Park alanı içinde olması ve orman içi yol bulunmaması nedeniyle ekiplerin dün geceden beri arazözler için çok zor ve engebeli olan bölgede yol açmaya çalıştığı kaydedildi. Yangının etkili olduğu alanın ise 125 hektarı bulduğu belirtildi.