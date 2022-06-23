Denizde sürüklenen tekne, Serdar 7M Sahil Gözetleme Radarı'yla tespit edilerek kurtarıldı Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında su alması nedeniyle denizde sürüklenen ve bir süre irtibat kurulamayan tekne, ASELSAN tarafından üretilen Serdar 7M Sahil Gözetleme Radarı'yla tespit edilerek kurtarıldı. Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında su alması nedeniyle denizde sürüklenen ve bir süre irtibat kurulamayan tekne, ASELSAN tarafından üretilen Serdar 7M Sahil Gözetleme Radarı'yla tespit edilerek kurtarıldı. Sultaniçe Limanı açıklarında 2 kişi bulunan teknenin su alarak sürüklendiği ihbarı üzerine Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı çalışma başlattı. Telefonlarının şarjının bitmesi nedeniyle bir süre irtibat kurulamayan teknedekilerin yeri, Serdar 7M Sahil Gözetleme Radarı tarafından tespit edildi. Boztepe Burnu mevkisinde bulunan tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çekilerek kurtarıldı. Teknede bulunan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA / Gökhan Zobar - Güncel Sahil Güvenlik Komutanlığı Edirne su Güncel Haberler

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