Beykoz'da denizde su hortumu oluştuİSTANBUL Beykoz açıklarında oluşan su hortumu görüntüleri vatandaşları tedirgin ederek paniğe neden oldu.

Beykoz'da denizde su hortumu oluştu

İSTANBUL Beykoz açıklarında oluşan su hortumu görüntüleri vatandaşları tedirgin ederek paniğe neden oldu.

Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle denizde su hortumu çıktı. Beykoz'da oluşan su hortumu kareleri sosyal medyada vatandaşlar ve hava forum siteleri tarafından paylaşıldı. Net bir şekilde görülen su horumu vatandaşları tedirgin ederek paniğe neden oldu.

Su hortumu nedir? nasıl oluşur?

Hızla yükselen hava, basıncı ve sıcaklığı düşürür. Bu sırada rüzgar şiddetini arttırır ve su buharı yoğunlaşır. Yoğunlaşan su buharı, bulutun altında belirmeye başlayan şeklin belirgin olmasına, havanın ise kararsız olmasına neden olur. Suyun üzerinde oluşan hortum ise, yerden emdiği sular ile bir su hortumu oluşturur.