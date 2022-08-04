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Denizde mayın sandıkları cisim televizyon çıktı

Denizde mayın sandıkları cisim televizyon çıktı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde denize girenler, suda bir cisim görünce mayın korkusu yaşadı.

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HATAY'ın Samandağ ilçesinde denize girenler, suda bir cisim görünce mayın korkusu yaşadı. Cismin eski bir televizyon olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Samandağ Çevlik Sahili'nde meydana geldi. Denize girenler, bir cisim görünce mayın olduğunu sandı. Durum çevredeki cankurtaran ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Denizdeki cismin eski bir televizyon olduğu belirlendi. Televizyon cankurtaranlar tarafından karaya çıkarıldı.


Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel

Samandağ Güncel Haberler

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