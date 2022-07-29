DENİZDE KAYBOLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Haberler

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DENİZDE KAYBOLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde denizde kaybolan üniversite öğrencisi Hasan Can Güney'i (19) arama çalışmaları devam ediyor.

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ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde denizde kaybolan üniversite öğrencisi Hasan Can Güney'i (19) arama çalışmaları devam ediyor.

Olay dün Kilimli ilçesine bağlı Göbü Köyü'ndeki plajda meydana geldi. Arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Hasan Can Güney, dalgaların arasında kaybolunca ilk olarak çevredekiler yardıma koştu. Güney'i kurtarmaya çalışan vatandaşlardan Berkan Süleyman Günaydın boğulma tehlikesi geçirince çevredekiler tarafından kıyıya çıkartıldı. Haber verilmesi üzerine plaja sağlık, jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri geldi. Hayati tehlikesi bulunmayan Günaydın ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, denizde kaybolan üniversite öğrencisi için ise arama çalışması başlatıldı.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör'ün acı haberi vermesiyle Güney'in babası ve yakınları Zonguldak'a geldi. Dün havanın kararmasıyla sona eren çalışmalar günün ağarmasıyla tekrar başladı. Sahil Güvenlik ekipleri radar ve dalgıç ile tarama yaparken, AFAD ve jandarma ekipleri de karadan arama çalışmasını sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Jandarma AFAD Güncel Haberler

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