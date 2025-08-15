Denizde Kaybolan Nureddin T. İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy Karaburun'da dalga yüksekliği yasak olmasına rağmen denize giren Nureddin T. kayboldu. Arkadaşlarıyla birlikte denize giren Nureddin T.'nin bulunması için itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Arnavutköy Karaburun'da yasağa rağmen girdiği denizde kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Karaburun plajına gelen Nureddin T. (41), kaymakamlık tarafından dalga boyu yüksekliği nedeniyle yasaklanmasına rağmen iki arkadaşıyla denize girdi.

Arkadaşları bir süre sonra kıyıya çıkarken, Nureddin T. denizde çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden cankurtaranlar Nureddin T'yi kurtarmaya çalışsa da yüksek dalgalar nedeniyle başarılı olamadı.

Gözden kaybolan Nureddin T'nin bulunması için itfaiye su altı arama ekibi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu

Bir domuz eti skandalı daha! Aynı marka ikinci kez ifşa edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Astrolog Nuray Sayarı'nın en mutlu günü! Gelinliği düğüne damga vurdu

Astrolog Nuray Sayarı'nın en mutlu günü! Gelinliği düğüne damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.