Balık avı için açıldığı denizde kayboldu; 7 gündür aralıksız aranıyor

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaybolan balıkçı Refik Sahiloğulları'nı bulmak için arama çalışmaları zorlu hava koşullarına rağmen devam ediyor.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde teknesi ile denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçı Refik Sahiloğulları'nı (57) arama çalışmaları, zorlu hava koşullarına rağmen 7 gündür aralıksız sürüyor.

Refik Sahiloğulları, 2 Aralık'ta sabah saatlerinde Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nden balıkçı teknesi ile denize açıldı. Tekne, akşamüzeri başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu. Teknede kimsenin olmadığını gören balıkçı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları, dalış timleri ve kıyı ekipleri, arama çalışması başlattı. Aşırı rüzgar, yüksek dalga ve yer yer görüş zorluğuna rağmen ekipler, 7 gündür deniz yüzeyinde ve su altında arama çalışması yapıyor. Ekiplerin çalışması devam ederken, zorlu hava koşulları süreci zaman zaman güçleştiriyor.

