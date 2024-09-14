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Denizde Kaybolan Balıkçı 36 Saat Sonra Bulundu

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Bartın'da teknesinin motoru arızalanarak kaybolan balıkçı Baykal Özdemir, denizde 36 saat kaybolduktan sonra Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında sağ olarak bulundu. Özdemir, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

BARTIN'da, açıldığı teknesinin motoru arıza yaptığı için denizde kaybolan balıkçı Baykal Özdemir (48) denize açıldıktan 36 saat sonra, bu sabah saatlerinde Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından sağ şekilde bulundu. Özdemir, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Bartın Limanı boğaz mevkisinden geçtiğimiz perşembe saat 18.00 sıralarında 7 metre uzunluğundaki 'Bacanak-2' isimli teknesiyle denize açılan balıkçı Baykal Özdemir, saat 01.30'da arkadaşlarını aradı. Özdemir, arkadaşlarına 1,5 mil açıkta olduğunu, teknenin motorunun bozulması nedeniyle hareket edemediğini belirterek yardım istedi. Bir süre sonra telefonuna ulaşılamayan Özdemir'in arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Dün İnkumu tatil beldesi ile Amasra Tarlaağzı Limanı arasındaki bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı 3 bot, 1 deniz polisi botu, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter, polis, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, karadan, havadan ve denizden arama çalışması başlattı.Arama çalışmalarına katılan 'Çolakali Balıkçılık' isimli balıkçı teknesi kayıp olan Baykal Özdemir'i Kastamonu'nun Cide ilçesinin 8 mil açığında buldu. Denize açıldıktan 36 saat sonra, bu sabah saatlerinde bulunan Baykal Özdemir'in aç ve susuz kalması sebebiyle bitkin olduğu öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kayıp tekne, halatla diğer tekneye bağlanarak Sahil Güvenlik ekipleri eşliğinde Kastamonu'nun Cide Limanı'na getirildi. Özdemir kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Haber-Kamera: BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Denizcilik Balıkçılık Kastamonu Kurtarma 3-sayfa Bartın Sağlık Güncel Olay Cide

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