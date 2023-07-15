Denizde kaybolan Ahmet'in arama çalışmalarına ara verildi

SAMSUN - Samsun'da serinlemek için denize giren 4 çocuktan 2'si boğuldu, 1'i kayboldu, 1'i kurtarıldı. Denizde kaybolan 10 yaşındaki Ahmet'in arama çalışmalarına ise hava kararınca ara verildi.

Olay, Atakum ilçesi Golf Kulübü mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde yaşayan Osman Topçu (44), çocukları Elifnur ve Oğuzhan Topçu ile ikiz olan yeğenleri Ahmet ve İncilay Altundal'ı Golf Kulübü arkasına denize götürdü. Osman Topçu ile birlikte denize giren çocuklar bir süre sonra akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren çocukları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgedeki cankurtaranlar da olaya müdahale etti.

Kısa sürede olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri Oğuzhan Topçu ve İncilay Altundal'ı sağ olarak kurtardı, Elifnur Topçu'yu kalbi durmuş halde sahile çıkardı. Ahmet Altundal ise denizde kayboldu. Dalgıç polislerin uzun süre kalp masajı yaptığı Elifnur Topçu ve İncilay Altundal özel bir hastaneye, Oğuzhan Topçu ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İncilay Altundal ve Elifnur Topçu sağlık çalışanlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Denizde kaybolan Ahmet bulunamadı

10 yaşındaki Ahmet için hem sahil güvenlik ekipleri hem de dalgıç polisler arama çalışması yaptı. Botlarla ve su altında yapılan arama çalışmalarına hava kararınca ara verildi. Arama çalışmaları yarın devam edilecek.