Denizde Kaybolan 75 Yaşındaki Adam 5 Saat Sonra Bulundu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde denize giren 75 yaşındaki M.B. bir süre sonra gözden kayboldu. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu M.B. 5 saat sonra sağ olarak bulundu ve hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde denize açıldıktan bir süre sonra gözden kaybolan M.B (75), yaklaşık 5 saat sonra sağ olarak bulundu.
Yüzmek için Narlı Mahallesi sahilinden denize giren M.B, bir süre sonra gözden kayboldu.
Ailesinin durumu fark etmesi üzerine hemen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekiplerine haber verildi.
Ekiplerce başlatılan çalışma sonucu M.B. yaklaşık 5 saat sonra Altınoluk açıklarında sağ olarak bulundu.
Botla karaya çıkarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen M.B. tedbir amaçlı ambulansla Edremit Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel