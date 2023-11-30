Denizde kaybolan 2 liseliyi arama çalışmalarında 4. gün; kumsalda mont ve telefona ulaşıldı

Trabzon'da denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık'ı arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor. Arama ekipleri, kayıp öğrencilere ait olduğu düşünülen mont, cep telefonu, kalem ve para bulduğu sahilde aramaları yoğunlaştırdı.

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1) DENİZDE KAYBOLAN 2 LİSELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 4'ÜNCÜ GÜN; KUMSALDA MONT VE TELEFONA ULAŞILDI

TRABZON'da, limanda cep telefonuyla görüntü çekerken fırtına kaynaklı dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz (16) ve Emir Berke Aşık'ı (16) arama çalışmaları 4'üncü günde de sürüyor. Çalışmalara eşlik eden Sürmene Arama-Kurtarma Derneği (SÜR-AK) gönüllülerinin, olay yerine 2 kilometre mesafedeki sahilde, kayıp öğrencilere ait olabileceği değerlendirilen mont, cep telefonu, kalem ve bir miktar para bulması üzerine aramalar bu noktada yoğunlaştırıldı.

Olay, 27 Kasım'da Beşikdüzü ilçesi Liman mevkisinde meydana geldi. Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle, denizde oluşan dev dalgaları arkalarına alıp cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmek istedi. Bu sırada dalgalara kapılan 2 öğrenci, denize sürüklenip kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olumsuz hava şartlarına rağmen sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Ekipler, bölgede kayıp liselilere ulaşmak için sabah saatlerinde çalışmalara yeniden başladı. Havadan helikopter destekli aramaların 4'üncü gününe, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi, AFAD ve itfaiye ekipleri katıldı. Yaklaşık 100 kişilik ekip tarafından, akıntı tehlikesine karşı sürdürülen arama çalışmalarına, çevre illerden gelen ekipler de destek verdi. AFAD dalgıçları, su altında insan bedenini tanımlamak için yapay zeka yöntemiyle çalışan sonar teknolojili cihazla suda arama yaptı.

Öte yandan arama çalışmalarına destek veren SÜR-AK gönüllüleri, olay yerine 2 kilometre mesafede Vakfıkebir ilçesi sahilinde kuma gömülü kayıp öğrencilere ait olabileceği değerlendirilen mont, cep telefonu, kalem ve bir miktar paraya ulaştı. Bu gelişme üzerine ekipler, arama çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı.