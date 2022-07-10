Denizde hortum oluştu
AA - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜÜ: Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde denizde oluşan hortum Bartın'da denizde hortum oluştu Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜÜ:
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde denizde oluşan hortum Bartın'da denizde hortum oluştu
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşan hortumu görenler, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.
Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.
AA / Güncel