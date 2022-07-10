Denizde hortum oluştu GÖRÜNTÜ DÖKÜÜ: Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde denizde oluşan hortum Bartın'da denizde hortum oluştu Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde denizde hortum meydana geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜÜ: Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde denizde oluşan hortum Bartın'da denizde hortum oluştu Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde denizde hortum meydana geldi. Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşan hortumu görenler, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu. AA / Güncel Kurucaşile Bartın Güncel Haberler

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