DENİZDE HAREKETSİZ OLAN KİŞİYE 'TAŞ' ATIP TEPKİ ALAMAYINCA KOLLARINDAN TUTUP KIYIYA ÇIKARDI

Antalya Konyaaltı Sahili'nde denizde yüzüstü hareketsiz duran kişiye 'taş' atıp tepki alamayınca 60-65 yaşlarındaki kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden Aşkan Güneş (30), kıyıya çıkardı.

*- Durumu ağır olan kimliği belirsiz erkek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sahile gelen Aşkan Güneş, bir süre sonra denizde yüzüstü duran 60-65 yaşlarında bir kişi olduğunu fark etti. Güneş, denizdeki kişiye seslenmesine rağmen tepki alamayınca, kıyıdan aldığı taşı attı. Yine tepki alamayan Güneş ve sahildekiler denize girerek, 10 metre ileride hareketsiz olan erkeği kollarından tutarak kıyıya çıkardı. Burada kimliği belirsiz kişiye kalp masajı yapan Güneş ve çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirdi. İhbarla kısa sürede gelen sağlık ekibi, baygın haldeki erkeğe bir süre kalp masajı yaptı. Sedyeye alınan kişi, vatandaşların da yardımıyla ambulansa kadar taşındı. Sağlık ekibbi, kimliği belirsiz adamı hastaneye götürdü. Sahilde araştırma yapan polis, boğulma tehlikesi geçiren kişinin kimliği hakkında sonuca ulaşamadı.

'TAŞ ATTIM TEPKİ VERMEDİ'

Sahil kenarında olduğunu ifade eden Aşkan Güneş, "Baktım hareketsizdi. Tepki versin diye bağırdım ama yine tepki vermedi. Taş attım, yine tepki vermedi. Bir arkadaş daha vardı onunla beraber denize girerek ellerinden tutup çıkarttık. 5 dakika kadar kalp masajı yaptık. Biz çıkardığımızda nabız alamadık" dedi. Polis, boğulma tehlikesi geçiren kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)