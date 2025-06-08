Denizde Fenalaşan Genç Kurtarıldı

Denizde Fenalaşan Genç Kurtarıldı
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Antalya Konyaaltı sahilinde yüzerken fenalaşan 19 yaşındaki Ömer Meriç Özarbey, deniz polisi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi.

Antalya'da denizde yüzerken fenalaşan kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Konyaaltı sahilinde sabah saatlerinde kardeşiyle yüzen Ömer Meriç Özarbey (19), bir anda fenalaşarak su yutmaya başladı.

Çevrede bulunan Ramazan Kılınç, Özarbey'e yardım edip durumu sahildeki arkadaşlarına iletti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deniz polisi tarafından bota alınarak Kaleiçi Deniz Polis Şubesi'ne getirilen Özarbey'e sağlık ekibi tarafından müdahale edildi.

Burada kendine gelen Özarbey, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Özarbey'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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