DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kıyıya vurmuş kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Bugün sabah saatlerinde sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar Tosmur Mahallesi'nde deniz kıyısında hareketsiz bir kişi gördü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kıyıda yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Deforme olan cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirleyen polis kimlik tespit için çalışma başlattı. Ceset savcılık ve güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından cenaze aracıyla Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. (DHA)