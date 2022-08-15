DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Antalya'da falezlerin 20 metre açığında denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 30-35 yaşlarında olduğu belirtilen ceset, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki falezlerin denizle buluştuğu alanda yaşandı. Falezlerde bulunan vatandaşlar, falezlerin denizle buluştuğu alandan yaklaşık 20 metre açıkta deniz üzerinde hareketsiz bir kişinin bulunduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye deniz polisi ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen deniz polisi, üzerinde şort ve Antalyaspor logosunun bulunduğu tişört bulunan şahsı bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Burada hazır bekleyen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik bulunmayan 30- 35 yaşları arasında olduğu değerlendirilen erkek cesedi, kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel