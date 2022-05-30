Denizde çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı - Haberler

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Denizde çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı

AA - Talip Demirci - Güncel
Denizde çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde çuvala dolanmış halde bulunan caretta caretta yavrusu, kurtarılarak yeniden suya bırakıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde çuvala dolanmış halde bulunan caretta caretta yavrusu, kurtarılarak yeniden suya bırakıldı.

Kaş Limanı'ndan Kekova'ya giden teknenin sahibi İlyas Kahraman, Aperlai koyuna geldiğinde suyun yüzeyinde hareket eden bir çuval gördü.

Kahraman, yaptığı kontrolde çuvala dolaşmış deniz kaplumbağası yavrusuyla karşılaştı.

Caretta carettayı tekneye çıkaran Kahraman, çuvaldan kurtardığı kaplumbağayı tekrar suya bıraktı.

AA / Talip Demirci - Güncel

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