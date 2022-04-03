Son dakika haber: Denizde bulduğu poşetin patlaması sonucu kolu koptu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Denizde bulduğu poşetin patlaması sonucu kolu koptu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Denizde bulduğu poşetin patlaması sonucu kolu koptu

Son dakika gündem haberi... Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık avlayan bir kişinin denizde bulduğu poşetin içerisindeki maddenin patlaması sonucu kolu koptu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık avlayan bir kişinin denizde bulduğu poşetin içerisindeki maddenin patlaması sonucu kolu koptu.

Olay, Yanıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tugay Gürtekin (55) ve bir arkadaşı balık avlamak için denize açıldı. Bir süre balık avlayan ikiliden Gürtekin, denizde siyah bir poşet olduğunu fark etti. Gürtekin, poşeti denizden alarak açmak istediği sırada poşetin içerisinde madde büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın etkisi ile Gürtekin'in sağ kolu dirsek altından koptu. Patlama sonrası arkadaşı tarafından kıyıya ulaştırılan Gürtekin, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürtekin'in hastanede tedavisi sürerken, jandarma ekipleri poşetin içerisindeki patlayıcı maddenin ne olduğu ve bölgeye nasıl geldiğini belirlemek için çalışma başlattı.

(Murat Yalçın/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title