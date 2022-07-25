Denizde bulduğu dronun sahibine cihazda kayıtlı evin görüntüsüyle ulaştı - Haberler

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Denizde bulduğu dronun sahibine cihazda kayıtlı evin görüntüsüyle ulaştı

AA - Ferdi Uzun - Güncel
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Denizde bulduğu dronun sahibine cihazda kayıtlı evin görüntüsüyle ulaştı

Bodrum'da, denizde dron bulan 13 yaşındaki Aydınlı Sümeyye Erciyes, cihazın kaydettiği görüntülerden sahibine ulaştı.

Bodrum'da, denizde dron bulan 13 yaşındaki Aydınlı Sümeyye Erciyes, cihazın kaydettiği görüntülerden sahibine ulaştı.

Ailesiyle Bodrum'a tatil yapan Sümeyye Erciyes, önceki gün denizde yüzdüğü esnada dron buldu. Dronun içindeki SD karttaki kayıtlı görüntülerden bir evi fark eden Erciyes, adresin, cihazın sahibine ait olabileceği düşündü.

Bunun üzerine evin konumunu araştıran Sümeyye Erciyes, tatil yaptıkları bölgeye de yakın olan adrese ulaşmayı başardı. Evde kimseyi bulamayan Erciyes, kapıya iletişim numarası ve not bıraktı.

Cihazın sahibinin arkadaşı kapıdaki notu görünce küçük kıza ulaştı.

Sümeyye Erciyes'e ulaşıp dronu alan kişi, "Arkadaşımın adına alıyorum. Hatta markasını teyit ettirdi. Şehir dışında olan arkadaşım çok şaşırdı." ifadelerini kullandı.

Sümeyye Erciyes ise kayıtlı görüntüyü izlediğinde dronun sahibine ulaşabileceğini düşündüğünü belirterek, "Adresi bulmak benim için zor olmadı. 2 yıl önce de denizde cep telefonu bulmuştum, onu da sahibine teslim etmiştim." diye konuştu.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

Erciyes Bodrum Güncel Haberler

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