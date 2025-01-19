Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kadını Polis Kurtardı

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını, polis memuru kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Halk İskelesi'nden S.P. (42) denize atladı.

Sahil kenarında devriye görevi esnasında kadının denizde çırpınmaya başladığını gören polis memuru Turgay Yapıcı, suya girerek S.P'yi baygın halde bulunduğu yerden çıkardı.

Polis memuru, sahile kadar taşıdığı kadını, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi sahil kenarında yapılan kadın, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Öte yandan cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, polis memurunun sudaki kadının yardımına gitmesi ve bir süre taşıyarak sağlık görevlilerine teslim etmesi yer alıyor.