Üye Girişi
Haberler
Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz

Dünyanın gözü bu kapıda! Dakikalar kala Hamas'tan kritik hatırlatma
Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar

Ateşkesin hemen ardından art arda endişe yaratan açıklamalar
Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı

Suriye'deki yeni yönetimden 3 ülkeyi küplere bindiren karar
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler

Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kadını Polis Kurtardı

Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kadını Polis Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde bir polis memuru, denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını, polis memuru kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Halk İskelesi'nden S.P. (42) denize atladı.

Sahil kenarında devriye görevi esnasında kadının denizde çırpınmaya başladığını gören polis memuru Turgay Yapıcı, suya girerek S.P'yi baygın halde bulunduğu yerden çıkardı.

Polis memuru, sahile kadar taşıdığı kadını, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi sahil kenarında yapılan kadın, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Öte yandan cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, polis memurunun sudaki kadının yardımına gitmesi ve bir süre taşıyarak sağlık görevlilerine teslim etmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
img

Ateşkes beklenirken katliam yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
img

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
img

Kalp krizi geçiren polis memurundan acı haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır vatandaşları canından bezdirdi

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye böyle getirildiler
DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu

4 yaşındaki Uzay'ın babası Hacı Sabancı mı? DNA incelemesi tamamlandı
Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız

Menzil Cemaati'ndeki kavga sokak eylemlerine dönüştü
Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Turpun büyüğü sandıkta
Fenerbahçe, parasını geri alacak: Yeni transfer geldiği gibi gidiyor

Yeni transfer geldiği gibi gidiyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.