Denizde Boğulan Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Denizde Boğulan Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde yüzerken dalgalarla sürüklenen 79 yaşındaki Mehmet Çete, boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan arama çalışmaları sonucu Çete'nin cansız bedenine ulaşıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde denizde yüzerken dalgalarla açığa sürüklenen Mehmet Çete (79), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çevlik sahilinde meydana geldi. Denize giren Mehmet Çete, bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları aramada Çete'nin cansız bedenini kayalıkların arasında suyun içinde buldu. Denizden çıkarılan Çete'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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