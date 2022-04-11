Denizde bitkin yüzerken bulunan caretta carettaya tedavi - Haberler

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Denizde bitkin yüzerken bulunan caretta carettaya tedavi

Demirören Haber Ajansı - Ufuk Aktuğ - Güncel
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Denizde bitkin yüzerken bulunan caretta carettaya tedavi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, denizde bitkin yüzerken fark edilen caretta caretta, dalgıç askerlerce alınıp, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde, denizde bitkin yüzerken fark edilen caretta caretta, dalgıç askerlerce alınıp, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İskenderun Limak Limanı'nda caretta carettanın suda bitkin yüzdüğünü fark eden çevredekiler, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine dalgıç askerler, suya girerek, caretta carettayı denizden çıkardı. Caretta caretta, ilk müdahalenin ardından tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.


Denizde bitkin yüzerken bulunan caretta carettaya tedavi

Denizde bitkin yüzerken bulunan caretta carettaya tedavi

Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, İskenderun, Güncel, Haberler

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