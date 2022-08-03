RÜZGAR SEBEBİYLE DEVRİLEN LASTİK BOTTAKİ BALIKÇI ARANIYOR BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde balık tutmak için denize açılan İsmail Sayman'ın (78) bulunduğu bot, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde balık tutmak için denize açılan İsmail Sayman'ın (78) bulunduğu bot, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Sayman'ı bulmak için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Pelitköy Mahallesi'nde yaşayan İsmail Sayman, sabah saat 06.30 sıralarında balık tutmak için lastik botla denize açıldı. Saat 07.00 sıralarında Sayman'ın içinde bulunduğu bot, rüzgarın etkisiyle devrildi. Sahildeki vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 gemi, 2 kontrol botu, 4 dalgıç, 1 helikopter ve sağlık ekibi sevk edildi. Sayman'ı arama çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Sahil Güvenlik Komutanlığı Güncel Haberler

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