Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gelibolu'da kutlandı
Güncel Haberler
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97. yıldönümü dolayısıyla Gelibolu'da tören düzenlendi. Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar, TCG Kumkale gemisini ziyaret ederek brifing aldı ve deniz şehitleri için Boğaz'a çelenk bıraktı.
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97. yıldönümü Gelibolu'da kutlandı.
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, ilçede halkın ziyaretine açılan "TCG Kumkale" adlı gemiyi ziyaret ederek, gemi komutanı Deniz Yüzbaşı Mert Uçar'dan brifing aldı.
Yaldız ve Özacar daha sonra deniz şehitleri anısına Boğaz'a çelenk bıraktı.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel