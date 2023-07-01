Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gelibolu'da kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97. yıldönümü dolayısıyla Gelibolu'da tören düzenlendi. Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar, TCG Kumkale gemisini ziyaret ederek brifing aldı ve deniz şehitleri için Boğaz'a çelenk bıraktı.