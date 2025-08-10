Denizcilik Fakültesi Öğrencisi Boğularak Hayatını Kaybetti

Denizcilik Fakültesi Öğrencisi Boğularak Hayatını Kaybetti
Mersin açıklarında staj yaptığı gemiden denize giren 23 yaşındaki denizcilik fakültesi öğrencisi Berkan Aslan boğularak hayatını kaybetti. Gemi çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

MERSİN açıklarında staj yaptığı gemiden serinlemek için denize giren denizcilik fakültesi öğrencisi Berkan Aslan (23) boğuldu.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 4'üncü öğrencisi Berkan Aslan, dün Mersin açıklarında staj yaptığı gemi demirliyken serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Aslan'ın kaybolduğunu fark eden gemi çalışanları, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Aslan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

