Gemi ve balıkçı teknelerinin atıklarını bırakma zorunluluğu 10 güne çıkarıldı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca, deniz atıklarıyla ilgili genelgede değişiklik yapıldığı belirtilerek, atık tank hacmi yeterli olan 12 kişi üzeri kapasiteli gemi ve balıkçı teknelerinin, atıklarını atık kabul tesislerine 48 saat içinde bırakma zorunluluğunun 10 güne çıkarıldığı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'Denizcilik Atıkları Uygulaması' genelgesini yeniden düzenledi. Buna göre; gemilerin atıklarının takibinde yeni bir döneme girilerek yolcu ve personel dahil taşıma kapasitesi 12 kişi ve üzeri olan gemilerin, atıklarını limandan ayrıldıktan sonra faaliyetlerini tamamlayarak limana döndükleri günü takip eden 48 saat içerisinde vermelerini zorunlu kılan madde değiştirilerek; bu süre 10 güne çıkarıldı. Yapılan çalışmalarla 12 kişiden çok yolcu ve mürettebatı bulunan gemi ve balıkçı teknelerinin atık tank hacimlerinin yeterliliğinin bu süre için yeterli olduğu görüldüğünden, 48 saatlik sürenin kısa olduğu tespit edildi.

"Genelgeyle, gemilerden kaynaklanan atıkların yönetimi için kullanılan Gemi Atık Takip Sistemi ile Mavi Kart Sistemi uygulamaları güncellenerek 'Denizcilik Atıkları Uygulaması' adı altında tek bir uygulamada birleştirilerek, bürokrasi azaltılmıştır. Ayrıca, uygulamaların birleştirilmesiyle atık transfer formu ve mavi kart basımı işlemleri kaldırılmıştır. İşlemlerin çevrim içi ortamda dijital olarak yürütülmesi ve eş zamanlı takip edilmesi sağlanarak, kağıt kullanımı ve plastik kart kullanımları da ortadan kaldırılmıştır. Özellikle tekne sahiplerinin yanında mavi kart bulundurma zorunlulukları kaldırılmış ve kayıtlar dijital ortama aktarılmıştır. Gemi atıkları ve yük artıklarının, atık kabul tesisine veya atık alım gemilerine verilmesinden başlayarak bertarafa gönderilmesine kadar olan tüm süreç, 'Denizcilik Atıkları Uygulaması' ile Bakanlık ve yetkili kurum/kuruluşlar tarafından anlık ve çevirim içi izlenebilmektedir. Böylece gemi kaynaklı oluşabilecek deniz kirliliklerinin önlenmesi kolaylaşmıştır. Atık motor yağı dışında atık üretecek bir donanımı bulunmayan deniz araçları ise genelge kapsamı dışında bırakılmıştır. Bununla küçük balıkçı tekneleri gibi deniz araçlarına ceza kesilmesi ve mağduriyet oluşması engellenmiştir."