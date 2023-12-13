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Denizbank Şube Müdürü Dolandırıcılık İddiasıyla İlgili İtirazlar Reddedildi

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Denizbank Levent şubesinde özel kapalı fon sistemiyle dolandırıldığı iddia edilen 19 kişinin şikayeti üzerine yapılan soruşturmada, takipsizlik kararına yapılan itirazlar reddedildi.

Özden ATİK / İSTANBUL, DENİZBANK Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şubesinde "özel kapalı fon" sistemiyle aralarında ünlü futbolcuların bulunduğu 19 kişinin şube müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada, savcılığın "Bankacılık zimmeti" yönünden verdiği takipsizlik kararına yapılan itirazlar üst mahkemece reddedildi.

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan ile iş adamlarının da bulunduğu 19 mağdurun dolandırılmasına ilişkin davanın, Seçil Erzan ve banka yöneticilerinin arasında bulunduğu 11 şüpheli yönünden "Bankacılık zimmeti" yönünden yürütülen soruşturmasına savcılık takipsizlik kararı vermişti.

Savcılığın  19 Ekim 2023 tarihindeki takipsizlik kararında,  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK)  yazılı başvuru şartının gerçekleşmediği belirtilerek şüpheliler Seçil Erzan, Hessam Al Qassım, Shyayne Nelson, Bjron Lenzamann, Ahmed Mohammed Aqil Qassim Lqassım, Aazar Ali Khwaja, Burcu Çalıklı, Derya Kumru, Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu ve Denizbank A.Ş, yönünden "Bankacılık zimmeti" bakımından kovuşturmaya yer olmadığına kararı verilmişti.

İTİRAZLARI SULH CEZA HAKİMLİĞİ DEĞERLENDİRDİ

Bunun üzerine bazı şikayetçilerin avukatları tarafından zimmet suçundan verilen takipsizlik kararına itirazda bulunuldu. İtirazı değerlendiren İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği bu talebi reddetti. Kararda, Seçil Erzan'ın arasında bulunduğu 7 sanık hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık", "Özel Belgede Sahtecilik" suçlarından dava açılarak cezalandırılmalarının istendiği hatırlatıldı. 19 Ekim 2023'te savcılığın zimmet suçu yönünden kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdiği belirtilerek 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 162/1. maddesinde savcılığa yazılı başvuruda bulunulması koşulunun bulunduğu ve bunun muhakeme şartı niteliğinde olduğu vurgulandı. BDDK'nın "Kanunun 162. maddesi kapsamında yazılı başvuruda bulunulmasına yer olmadığına" dair yazısı karşısında muhakeme şartının gerçekleşmediği ve itirazların yerinde olmadığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Seçil Erzan Denizbank İstanbul Dolandırıcılık Hukuk Spor Ekonomi Güncel Haberler

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