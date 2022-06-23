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Deniz yüzeyindeki beyazlık görenleri meraklandırdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Deniz yüzeyindeki beyazlık görenleri meraklandırdı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki sahilde sabah saatlerinde beyaz tabaka oluştu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki sahilde sabah saatlerinde beyaz tabaka oluştu. Yapışkan olduğu görülen sıvının, dereden denize aktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, dalgıç Turgay Yılmaz, sabah saatlerinde Değirmendere sahiline beyaz renkte sıvı aktığını gördü. Sahile inen Yılmaz, eliyle kontrol ettiğini sıvının yapışkan olduğunu fark edince durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, bölgede detaylı incelemelerde bulundu. Dereden geldiği belirlenen ve numune alınan sıvının ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

"4 SAATTİR AKIYOR"

Turgay Yılmaz, "Sabah uyandığımızda sahile beyaz sıvı aktığını gördük. Ne olduğunu tespit etmek amacıyla elimizle kontrol yaptık. Sıvıya dokunduğumuzda yapışkan olduğunu fark ettik. Önce belediyeyi aradık, ardından sahil güvenliğe bilgi verdik. Ekipler gelip numune aldılar. 4 saattir akıyor. Sabah 9 buçuk da başladı, bu saate kadar hala salınım devam ediyor. Dere yatağından geliyor. Kolluk kuvvetleri olay yerine tespit amaçlı gittiler, onlardan haber bekliyoruz" dedi.

(Cihan Atik /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Turgay Yılmaz Değirmendere Kocaeli Gölcük Güncel Haberler

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