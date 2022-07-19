Deniz Yücel: 'Yanan Alanların İmara Açılacağı Endişesi Var. Yanan Alanların Akibetinin Yakın Takipçisi Olacağız'

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir'de bayram tatili ve sonrasında peş peşe meydana gelen yangınlarla ilgili "Özellikle turizmin merkezi konumundaki ilçelerimizde yanan bölgelerin imara açılacağı, yine iktidara yakın çevrelere tahsis edileceği yönünde halkımızda yaygın bir endişe var. Biz, öncelikle İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle birlikte bu konunun ve yanan alanların akıbetinin yakın takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

Yazılı bir açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yangınlarla ilgili uyarılarda bulundu. İzmir'de yangınlara zamanında müdahale ederek daha büyük felaketlerin yaşanmasının önüne geçen İzmir Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Yücel, şunları söyledi:

"Bayram tatili süresince ve hemen sonrasında şehrimizde yaşanan yangınlar hepimizi derinden yaralamıştır. Zaten kuraklık, doğanın insan eliyle çölleştirilmesi ve betonlaştırılması sorunlarını yaşarken, elimizde kalan az miktardaki doğal yeşil alanın ve ormanlarımızın yangınlara kurban gidiyor olması tüm İzmir'i derinden yaralamıştır. Özellikle hem doğal güzellikleri hem de turizm bölgesi olmaları sebebi ile Çeşme, Urla, Menderes, Foça, Aliağa gibi ilçelerimizle birlikte Bornova, Bergama ve Kısıkköy'de çıkan yangınlar hem üzücü hem de düşündürücüdür. Bu yangınların İzmir ve Türkiye için daha büyük bir felakete dönüşmemesinin en büyük sebebi, İzmir Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin zamanında ve cansiperane bir şekilde yangınlara müdahale etmesidir. Sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 9 Temmuz'dan bugüne kadar meydana gelen 22'si orman yangını olmak üzere 728 yangını büyümeden söndürmüş ve toplamda 1.008 olaya müdahale etmiştir. Kendi canlarını hiç düşünmeden, ormanlarımızı ve vatandaşlarımızın hayatını korumak için fedakarca alevlere karşı mücadele veren İzmir itfaiyesi ekiplerine canı gönülden teşekkür ediyor, verdikleri kahramanca mücadele için her birini ayrı ayrı kutluyorum. Yine bu yangınlarda kahramanca mücadele veren Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizi de tebrik ediyor, tüm ekiplere İzmir adına teşekkür ediyorum."

"YANAN ALANLARIN AKIBETİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Yücel, iklim krizine bağlı küresel ısınma, artan sıcaklıklar ve kuraklık gibi nedenlerin yanı sıra sabotaj, dikkatsizlik gibi sebeplerle de yangınlar çıktığını belirterek, şöyle dedi:

"Türkiye'de bu gerçeklikle yüzleşmesi ve laf değil iş üretmesi gereken günümüz iktidarıdır. İklim krizi ve küresel ısınma sadece Türkiye'nin çözebileceği bir mesele değil elbette. Ancak yol açtığı orman yangınları için de çaresiz değiliz. Bilime, bilim insanlarına kulak vererek, teknolojiyi ve kaynaklarımızı doğru kullanarak, yangın söndürme filomuzu ve yeterli sayıda personelimizi hazır tutarak, orman alanlarıyla ilgili doğru planlamalar yaparak bu yangınları önlemek ve büyümeden söndürmek mümkün. Geçtiğimiz yıl Muğla ve Antalya'da yaşanan büyük yangınlara hazırlıksız yakalanmış, gerekli ve yeterli sayıda yangın söndürme uçak ve helikopterimiz olmadığı için ormanlarımız cayır cayır yanmıştı. Geçen yıl iktidarın temsilcileri, 2022 yılını kastederek yangın söndürme hava filomuzun yenileneceğini, ihalelerin açıldığını artık Türkiye'de yangınlara havadan müdahale sıkıntısı yaşanmayacağını dile getirmişti. İzmir'de yaşanan yangınlarda özellikle hava karardıktan sonra müdahale edecek gece görüşlü helikopterler olsaydı, bu yangınlar daha az zararla atlatılırdı. Bu mesele yarına bırakılmayacak kadar hayatidir. Bu konuda AKP iktidarını daha duyarlı davranmaya, verdikleri sözleri tutmaya davet ediyorum. Yangınlar üzerinden siyaset yapmadık, yapmayız. Ama yanan her ağaçta milletimizin de yüreğinin yandığını unutmadan, herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerekli. Vatandaşlarımızı da özellikle yaz aylarında orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmaya, dikkatli davranmayanları uyarmaya davet ediyorum. Son olarak ifade etmek isterim ki, özellikle turizmin merkezi konumundaki ilçelerimizde yanan bölgelerin imara açılacağı, yine iktidara yakın çevrelere tahsis edileceği yönünde halkımızda yaygın bir endişe var. Biz, öncelikle İzmir büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle birlikte bu konunun ve yanan alanların akıbetinin yakın takipçisi olacağız. İzmir halkı adına, İzmir'in ormanlarına ve doğasına sahip çıkacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın."

AYTUN ÇIRAY: "BİR OTELLİK YAKMIŞLAR"

Diğer yandan, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray da Çeşme'de dün gece yaşanan otluk yangınına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından Çeşme'deki yanan alanın yangından sonraki halinin fotoğrafını paylaşan Çıray, paylaşımına "Son yangında Çeşme'de yanan alan. Neyse... Bir otellik yakmışlar!" notunu düştü.

ANKA / Güncel