Deniz Yücel'den Ömer Çelik'e Sert Tepki: 'Trump'la Aynı Masada Olmak Neden?'

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e, "Erdoğan'ın tavrı bu kadar net ise, neden Netanyahu'ya 'Gazze'de iyi iş çıkardın Bibi' diyen Trump ile aynı masada oturuyor? Netanyahu'nun yakın dostu ve suç ortağı Trump'tan aldığınız övgüler başınızı döndürdü ve size muhakeme yeteneğinizi de kaybettirdi." dedi.

Yücel, sosyal medya hesabından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sözlerine tepki gösterdi. Yücel, Özgür Özel'in açıklamalarının iktidar kanadını rahatsız ettiğini belirterek, "AKP sözcüsü, 'Erdoğan'ın tavrı nettir. Netanyahu ile aynı masada olmayı kabul etmez' demiş. Biz de merak ettik; Erdoğan'ın tavrı bu kadar netse neden Netanyahu'ya 'Gazze'de iyi iş çıkardın Bibi' diyen Trump ile aynı masada oturuyor?" ifadelerini kullandı.

Yücel, Erdoğan'ın Netanyahu'ya ve İsrail'e yönelik sessizliğini eleştirerek, "Erdoğan'ın tutumu bu kadar net ise Netanyahu'nun İsrail Meclisindeki şovuna, düğün sahibi edasındaki tavırlarına, dakikalarca ayakta alkışlanmasına neden tek söz söyleyemiyor? Erdoğan bu kadar net ve tutarlı ise Rabia ile Mursi nasıl bu kadar çabuk unutuldu? Sisi nasıl bu kadar çabuk cankuş oldu?" dedi.

"Siz Trump'ın övgülerine mazhar olmaya ve televole siyasetinize devam edin"

Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Korkma Ömer Çelik bunları sorgulamak 'politik magazin' değildir. Farkındayız, Netanyahu'nun yakın dostu ve suç ortağı Trump'tan aldığınız övgüler başınızı döndürdü ve size muhakeme yeteneğinizi de kaybettirdi. Ama soykırıma uğrayan, aylardır açlığa mahkum edilen, şimdi yıkık kentlerine geri dönmeye başlayan Gazzeliler sizden biraz da onların onuruna sahip çıkmanızı beklerdi. Biz yıllardır zulüm gören Filistinlilerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Siz Trump'ın övgülerine mazhar olmaya ve televole siyasetinize devam edin!"