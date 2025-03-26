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Deniz Yücel'den Erdoğan'a: "Hayırdır Öldürtecek Misin, O Kadar mı Korkuyorsun Bizden"

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CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Hayırdır Recep Tayyip Erdoğan öldürtecek misin? O kadar mı korkuyorsun bizden?" diye sordu.

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan'ın açıklamalarına tepki göstererek "Hayırdır Recep Tayyip Erdoğan öldürtecek misin? O kadar mı korkuyorsun bizden?" diye sordu.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında yaptığı açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yücel, "Hayırdır Recep Tayyip Erdoğan öldürtecek misin? O kadar mı korkuyorsun bizden?" sorusunu yöneltti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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