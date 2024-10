Deniz Yücel'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı:  Teröre İnat Gönüllerde, Kalplerde Coşkuyla Kutlayacağız

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda; "Bugün Cumhuriyetimize sistemli saldırılar yapılmakta… Anayasa'nın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilk 4 maddesini tartışmaya açmaya çalışılmakta. Cumhuriyet' yıkmaya, zayıflatmaya, onun temel niteliklerini tartışmaya açmaya çalışanlar bilsinler ki; CHP var oldukça, CHP örgütleri, üyeleri var oldukça amaçlarına asla ulaşamayacaklar. Zor zamanlarımızda dahi sarıldığımız 101 yıllık ulu bir çınardır Cumhuriyet. Teröre inat gönüllerde, kalplerde coşkuyla kutlayacağız" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Yücel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Yücel'in mesajı şöyle:

"TUSAŞ terör saldırısının acısı taze, son zamanlarda yaşanan yenidoğan bebeklerimize yapılanları unutmadık. Kadın cinayetlerini unutmadık elbette… Fakat unutturmamamız gereken bir şey de bu milletin karakterine en uygun yönetim biçiminin Cumhuriyet olduğudur. Bugün Cumhuriyetimize sistemli saldırılar yapılmakta… Anayasa'nın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilk 4 maddesinı tartışmaya açmaya çalışılmakta… Cumhuriyet'i yıkmaya, zayıflatmaya, onun temel niteliklerini tartışmaya açmaya çalışanlar bilsinler ki; CHP var oldukça, CHP örgütleri, üyeleri var oldukça amaçlarına asla ulaşamayacaklar. Zor zamanlarımızda dahi sarıldığımız 101 yıllık ulu bir çınardır Cumhuriyet. Teröre inat gönüllerde, kalplerde coşkuyla kutlayacağız.

"Cumhuriyet, bu milletin bağımsızlığının ve özgürlüğünün simgesi"

Cumhuriyet, bu milletin bağımsızlığının ve özgürlüğünün simgesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam ve sarsılmaz temeller üzerine inşa edildiğinin simgesidir. Türk milletinin karakterinin simgesidir. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir ferdi, Cumhuriyet'i sadece bir yönetim biçimi olarak görmemiş, ülkesinin ve milletinin bölünmez bütünlüğünün, yarınların teminatı olarak benimsemiş ve bağrına basmıştır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emaneti olan bu büyük eser, Cumhuriyet düşmanlarına rağmen, her geçen yıl daha da güçlenmekte, Cumhuriyet'e de ekmek gibi, su gibi ihtiyaç duyduğumuzu an be an anlamaktayız. Bizlere düşen görev, bu mirası yaşatmak, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak ve ülkemizi daha ileriye taşımaktır. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum.

" Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleri var oldukça insanca yaşamak mümkün "

101 yıl önce kurulan Cumhuriyetimiz öyle sağlam temeller üzerine kurulmuştur ki, bugün hala çocuklarımız için, gençlerimiz için, 85 milyon insanımız için, aydınlık geleceğimiz için yaşamsal önemdedir, olmazsa olmazımızdır. Hak, hukuk, adalet, laiklik, toplumsal düzen, çağdaş milli eğitim sistemi, insan onuruna yaraşır bir yaşam, eşit yurttaşlık, temel hak ve özgürlüklerimiz ve daha birçok yaşamsal ihtiyacımızın temelinde Cumhuriyet yatar. Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleri var oldukça insanca yaşamak mümkün… Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha en içten dileklerimle gönülden kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet..."