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Deniz Yücel'den AKP'ye 'Atatürk'süz 9 Eylül Kutlaması' Tepkisi: "İzmir, Tayyip Erdoğan ve Şürekasına Geçit Vermez"

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Deniz Yücel'den AKP'ye 'Atatürk'süz 9 Eylül Kutlaması' Tepkisi: 'İzmir, Tayyip Erdoğan ve Şürekasına Geçit Vermez'

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AKP İzmir İl Başkanlığı ve İl Başkanı Kerem Ali Sürekli tarafından İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla paylaşılan görsele tepki gösterdi. Sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı görseli eleştiren Yücel, "Mustafa Kemal Atatürk’süz ve Tayyip Erdoğan görseliyle 9 Eylül'ü kutlamak, tam da size yakışır. 9 Eylül, Atatürk’süz olmaz. İzmir, Tayyip Erdoğan ve şürekasına geçit vermez" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AKP İzmir İl Başkanlığı ve İl Başkanı Kerem Ali Sürekli tarafından İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla paylaşılan görsele tepki gösterdi. Sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı görseli eleştiren Yücel, "Mustafa Kemal Atatürk'süz ve Tayyip Erdoğan görseliyle 9 Eylül'ü kutlamak, tam da size yakışır. 9 Eylül, Atatürk'süz olmaz. İzmir, Tayyip Erdoğan ve şürekasına geçit vermez" dedi.

AKP İzmir İl Başkanlığı, bugün sosyal medya hesabında, üzerinde sadece Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı ve "İzmir'in ZAFER ile taçlanan kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun" yazılı bir kutlama görseli paylaştı.

AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de AKP İzmir İl Başkanlığı'nın bu paylaşımını alıntılayarak, "Vatan ve bayrak aşkının vücut bulduğu şehirdir güzel İzmir… Hürriyet, istiklal ve istikbalin şehri İzmir'imizin 'Zafer' ile taçlanan kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun" paylaşımını yaptı.

Söz konusu paylaşımlara CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'den tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yücel, paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer almadığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk'süz ve Tayyip Erdoğan görseliyle 9 Eylül'ü kutlamak, tam da size yakışır. Şunu hala öğrenemediniz. 9 Eylül, Atatürk'süz olmaz. İzmir, Tayyip Erdoğan ve şürekasına geçit vermez."

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Eylül İzmir Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

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Uğur Mumcu'nun “Bu ülkede banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken Atatürk maskesi takılır"

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