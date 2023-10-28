Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Tavşan Adası'nda Cumhuriyet Dalışı Etkinliği Düzenledi

Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Tavşan Adası açıklarında, 29 metre derinlikte 10 kişilik dalgıç ekibiyle 23 dakikalık dalış gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin çabaları ve Cumhurbaşkanlığı kararınca Marmara Denizi'nde "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen, Türkiye'nin ilk ve tek mercan nakillerinin gerçekleştirildiği Tavşan (Neandros) Adası'nda Cumhuriyet'in 100. yılı anısına "Cumhuriyet Dalışı" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, 29 metre derinlikte 10 kişilik ekiple 23 dakikalık dalış yapılarak "29.10.23" konsepti oluşturuldu.

Dalgıçlar, mavi sularda Türk bayrağını dalgalandırarak Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladı.