Deniz Taşımacılığı Devi Maersk: Çin'de Yeni İş Fırsatları Araştırıyoruz

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Dünyanın önde gelen küresel deniz taşımacılığı ve lojistik şirketi A.P. Moller-Maersk'in CEO'su Vincent Clerc, Xinhua'ya verdiği röportajda Çin'in ekonomik büyümesine olan güvenini dile getirerek, şirketin ülkedeki potansiyel iş fırsatlarını araştırdığını söyledi.

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Dünyanın önde gelen küresel deniz taşımacılığı ve lojistik şirketi A.P. Moller-Maersk'in CEO'su Vincent Clerc, Xinhua'ya verdiği röportajda Çin'in ekonomik büyümesine olan güvenini dile getirerek, şirketin ülkedeki potansiyel iş fırsatlarını araştırdığını söyledi.

Devam eden 2023 Çin Kalkınma Forumu'na katılmak üzere Çin'de bulunan Clerc, "2023'te Çin ekonomisi hakkında nispeten iyimseriz ve önümüzde artan iş fırsatlarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

CEO, "Çin bu yıl için yaklaşık yüzde 5'lik bir büyüme hedefi koymuş durumda ve bizler bunu tutturmanın makul olduğuna inanıyoruz" diye ekledi.

Maersk'in, Kovid-19 pandemisi sırasında bile Çin'e yatırım yapmaya devam ettiğini vurgulayan Clerc, "Günümüzde şirketimizin Çin'deki mevcudiyeti pandemi öncesine göre çok fazla" dedi.

Şirketin son verilerine göre Maersk'in küresel olarak taşıdığı her üç konteynerden biri Çin'den gelirken, her altı konteynerden biri ise Çin'e gönderiliyor.

Maersk son yıllarda işini okyanus taşımacılığı ve terminal operasyonlarından modern lojistiğe, kara bazlı ulaşıma ve hava kargo hizmetleri gibi alanlara doğru genişletti ve Çin pazarı şirketin tüm bu alanlardaki gelişimine tanıklık etti.

Geçen yıl Hong Kong merkezli bir şirket olan LF Logistics şirketini 3,6 milyar ABD dolarına satın alan Maersk, bu sayede Çin'de 73 depolama tesisine erişim kazandı ve kara bazlı lojistik alanına adım attı.

Clerc, Çin'in modernizasyonu teşvik etmeye yönelik hızlandırılmış çalışmalarının, ülke ekonomisine yeni bir canlılık getirip yabancı şirketler için daha fazla fırsat yaratacağını kaydetti.

Çin'in modernizasyonunun beş kilit özelliğinden birinin insanla doğanın uyumlu şekilde birarada var olması olduğunu belirten Clerc, Çin'in sürdürülebilir kalkınma ve düşük karbonlu ekonomiye yönelik artan çalışmalarının farkında olduklarını söyledi.

2040'a kadar sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen ve gemilerinde geleneksel yakıt yerine yeşil metanol kullanmanın yollarını araştıran Maersk, 2023'ten 2025'e kadar yeşil metanolle çalışan 19 öncü gemiye sahip olmayı planlıyor.

Clerc, "Yeşil enerjiye geçişi gerçekleştirmek amacıyla güçlü Çinli ortaklarla çalıştığımız için son derece memnunuz ve Çin'in yeşil metanol üretme konusundaki büyük potansiyeline inanıyoruz" diye konuştu.

Clerc'in Çin ziyareti sırasında Maersk ve Shanghai Uluslararası Limanı Grubu, Shanghai Limanı'nda Maersk'in gemileri için yeşil metanol ikmali yapılması konusunda mutabakat zaptı imzaladı.

Clerc, "Ortak çalışmalar sayesinde Maersk, müşterileri için düşük karbonlu lojistik hizmeti sunabilir ve aynı zamanda Çin'in 2060 yılına kadar karbon nötr olma hedefine katkıda bulunabilir" dedi.