DENİZ SOĞUK OLUNCA İSTİLACI TÜRLER KIYIYA YAKLAŞAMADI, YEREL BALIK POPÜLASYONU ARTTI - Haberler

ANTALYA'nın falezleri ve Kaş'ta balon ve aslan balıklarını görüntülemek için defalarca dalış gerçekleştirmesine rağmen bulamadığını anlatan sualtı belgesel yapımcısı Alican Abacı, Deniz suyunun soğuk olması istilacı türlerin kıyılara yaklaşmasını engellemiş. Sualtı şimdilerde yerel türlerin himayesinde dedi. Türkiye Su Altı Federasyonu'nun 2019 yılında düzenlediği 'Altın Palet' adlı yarışmasında hazırladığı sualtı çevre filmiyle ödüle layık görülen, dünyanın farklı ülkelerinde 25 festivalde Türkiye denizlerinde çektiği görüntülerden derlediği belgeseli yayınlanan Alican Abacı, İngiltere'den gelerek Antalya'da yılın ilk dalışını gerçekleştirdi. İstilacı türleri görüntüleme amaçlı dalış yaptığını anlatan Abacı, Defalarca dalış yaptım. Birkaç balon balığı dışında istalacı türe rastlamadım. Deniz önceki yıllara göre çok soğuk. Suyun soğuk olması kıyılara yaklaşmalarını engelliyor. Daha derinlerde suyun ısınmasını bekliyorlar dedi.

Bir önceki yıl aynı zaman diliminde yaptığı dalışlarda sürüler halinde balon ve aslan balıklarını defalarca görüntülediğini anlatan Abacı, Bu kış Antalya'da çetin ve soğuk geçti. Çok yağmur ve kar yağdı. Dağlardaki eriyen kar suları akarsular sayesinde denize ulaşıyor ve denizi soğuk tutuyor. Bu kadar soğuk olacağını tahmin etmemiştim. 4 gün süren dalışlarımda istilacıları görmemek beni memnun etti aslında. Yerel balık sürüleri her yerde rengarenk dolaşıyor. Doğal sualtı habitatı canlanmış diye konuştu.

İSTİLACILAR NE KADAR GEÇ GELİRSE O KADAR İYİ

Önceki yılları ele aldıklarında bu yıl denizin daha soğuk olduğunu anlatan Alican Abacı, Yıllardar dalış yapıyorum. Bu mayıs ayı su çok daha soğuktu. Aradaki 1-2 derecelik fark bile istilacı türlerin yaşamını zorlaştırıyor. Antalya'nın denizlerinin geç ısınması yerel balık türleri için iyi olacaktır. Balon ve aslan balıkları kıyılara ne kadar geç gelirse o kadar iyi dedi.

FALEZLERİN ALTINDAKİ ÇATLAK VE YARIKLAR BALIK DOLU

Falezlerin altındaki yerel balık popülasyonunun yoğunluğunu da sualtı kamerasıyla görüntülediğini aktaran Abacı, Binlerce balık mağaralarda yüzüyor. Sualtı çok renklenmiş. Geçen yıl ile bu yıl arasında gözle görülür fark var. İstilacıların kıyılardan uzak olması, sualtı yaşamını olumlu etkilemiş diye konuştu.

DERİNLERDE SULARIN ISINMASINI BEKLİYORLAR

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise 2021 yılı Mart ayında deniz suyu sıcaklığının arttığını, bu nedenle bölgede balon balıklarının kıyıya kadar çıktığını hatırlattı. Prof. Dr. Gökoğlu, Bu yıl denizlerin ısınması uzadı. Bunun nedeni de iklimsel olaylar. Özellikle dağlardaki karların erimesi ve akarsuların yardımıyla soğuk suların denize karışması Antalya Körfezi'ni soğuk tutuyor. Bu nedenle istilacılar kıyıya yaklaşamıyor. Fizyolojileri düşük, az beslenme ihtiyacı duyuyorlar. Suların ısınmasıyla derinlerden kıyılara geleceklerdir dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel