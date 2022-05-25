"Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali" bu yıl tiyatroseverleri Ayvalık'ta buluşturacak - Haberler

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, turizm ve gastronomi kenti Ayvalık'ın kültür ve sanat anlamında da artık uluslararası bir marka olduğunu belirtti.

Önemli isimler geliyor

Kültür, sanat ve eğlenceyi, bir yaşam festivali halinde, herkes için erişilebilir kılmanın hedeflendiği Deniz Seviyesinde Tiyatro'nun, bu yıl Ayvalık'ta yine birbirinden önemli isimleri bir araya getireceğini hatırlatan Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Tiyatro ve çocuk oyunları, konserler, alternatif sahne etkinlikleri, atölyeler, fuayeler, söyleşiler, panayır alanı aktiviteleri ve daha pek çok sürpriz ile festival katılımcılarını buluşturacak. Ayvalık'a gelenler, hem tiyatro festivalinin keyfini sürecek hem de tabiat parkları, turkuaz koyları, uzun kumsallarıyla dünyanın sayılı merkezleri arasında yer alan güzelliklerin de tadını çıkaracak" dedi.

Dört gün boyunca devam edecek olan festivale Türkiye'nin dört bir yanından tiyatroseverleri beklediklerini dile getiren Başkan Ergin, festivalin kentin tanıtımına ve ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali'nin programı açıklanmaya başladı.

Elçin Sangu, Ali Seçkiner Alıcı, Elif Ürse, Kerem Arslanoğlu ve Ersin Arıcı'nın oynadığı Zorlu PSM Prodüksiyon'un Şehirde Kimse Yokken oyunu; Nilperi Şahinkaya'nın tek kişilik performansıyla Germinal Tiyatro'nun Doğal Afet oyunu; başrollerinde Serkan Keskin ve İbrahim Selim'in yer aldığı Semaver Kumpanya'nın Kuşlar oyunu; Güven Kıraç, Binnur Kaya, Levent Ülgen, Dolunay Soysert'in oyuncu kadrosunda yer aldığı DasDas'ın Vahşet Tanrısı oyunu; oyuncu kadrosunda Nihan Geyran Koldaş, Zeynep Çötelioğlu, Tansu Biçer ve Tülin Özen'in yer aldığı Bahçe Galata'nın Nora 2 oyunu festivalde yer alacak.

25 Haziran'da Mirkelam sahne alacak

Tiyatro oyunlarının sonrasında, her akşam festival alanında yer alan müzik sahnesinde bir konser katılımcıları bekliyor. 25 Haziran günü Mirkelam sahnede olacak ve festival katılımcılarına çok keyifli bir konser verecek. Festivalin müzik programı detayları da hızlıca açıklanmaya devam ediyor. Programa dair yeni haberler için @denizseviyesinde.tiyatro instagram hesabını veya denizseviyesintiyatro.com adresini takip edebilir, festivalin biletleri için mobilet.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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