Deniz otobüsünü kaçırdığı için asılsız 'bomba' ihbarı yapan şüpheli yakalandı (2)
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ADLİ KONTROLLE SERBESTBursa'da, dün gece İstanbul seferini yapan deniz otobüsünde bomba olduğu yönünde asılsız ihbarda bulununca gözaltına alınan Emre A. (22), sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Bursa'da, dün gece İstanbul seferini yapan deniz otobüsünde bomba olduğu yönünde asılsız ihbarda bulununca gözaltına alınan Emre A. (22), sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde, "Deniz otobüsünün hareket saatine yetişemedim. Geç kaldım. İhbarda bulunursam deniz otobüsü geri gelir ve binerim, düşüncesiyle ihbarda bulundum" diyen Emre A., 'suç uydurma' suçlamasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel