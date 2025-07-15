Deniz otobüsü, hastalanan yolcu nedeniyle geri döndü

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Balıkesir'in Marmara Adası'ndan İstanbul'a gitmekte olan deniz otobüsü, yolcunun rahatsızlanması ve klima arızası nedeniyle seferine devam edemeyerek geri döndü. Ambulansla hastaneye kaldırılan yolcu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

BALIKESİR'in Marmara Adası'ndan İstanbul'a gitmekte olan deniz otobüsü, Süsen Arslan (66) isimli yolcunun rahatsızlanması ve klima arızası nedeniyle 440 yolcusuyla birlikte geri döndü.

440 yolcusuyla, saat 17.30'daki Avşa- Marmara- Yenikapı- Bostancı seferini yapmak üzere Marmara Adası'ndan hareket eden Umur Bey isimli deniz otobüsü, 1 saat yol aldıktan sonra Süsen Arslan isimli yolcunun, yüksek tansiyondan dolayı rahatsızlanması ve klima arızası nedeniyle geri döndü. Yolcular Mehmet Reis 11 isimli deniz otobüsüne aktarılırken, ambulansla Marmara Süleyman İlik Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Süsen Arslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Haber-Kamera: İsmail BAKİ/MARMARA (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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