Deniz Otobüsü Hastalanan Yolcu Nedeniyle Geri Döndü

Deniz Otobüsü Hastalanan Yolcu Nedeniyle Geri Döndü
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Balıkesir'in Marmara Adası'ndan İstanbul'a giden deniz otobüsü, bir yolcunun rahatsızlanması ve klima arızası nedeniyle geri döndü. Tedavi için hastaneye kaldırılan yolcu taburcu edildi.

BALIKESİR'in Marmara Adası'ndan İstanbul'a gitmekte olan deniz otobüsü, Süsen Arslan (66) isimli yolcunun rahatsızlanması ve klima arızası nedeniyle 440 yolcusuyla birlikte geri döndü.

440 yolcusuyla, saat 17.30'daki Avşa- Marmara- Yenikapı- Bostancı seferini yapmak üzere Marmara Adası'ndan hareket eden Umur Bey isimli deniz otobüsü, 1 saat yol aldıktan sonra Süsen Arslan isimli yolcunun, yüksek tansiyondan dolayı rahatsızlanması ve klima arızası nedeniyle geri döndü. Yolcular Mehmet Reis 11 isimli deniz otobüsüne aktarılırken, ambulansla Marmara Süleyman İlik Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Süsen Arslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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