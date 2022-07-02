Deniz olmayan Doğu'da havuzun cankurtaran kızları

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle Sualtı Sporları Federasyonu, denizi olmayan Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki havuzlarda görev yapacak kadın ve erkelere cankurtaran eğitimi veriyor. Kursa katılan Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Begüm Cemre Çalayer (20), "Yüzmeyi çok seviyorum. Bu eğitimden sonra havuzlarda görev almayı düşünüyorum" dedi.

Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Erzurum'da, açılan cankurtaran eğitimi beklenilenin üzerinde ilgi gördü. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle Sualtı Sporları Federasyonu, denizi olmayan Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki havuzlarda görev yapacak kadın ve erkelere yönelik can kurtarma eğitimi vermeye başladı. İlginin yoğun olduğu eğitimlerde kursiyerler 7'şer gruplara ayrıldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Aysun Tez (22) ise, "Ben milli karateciyim. Yüzme branşıyla da hobi olarak ilgileniyor ve hakemlik yapıyorum. Bu sefer can kurtarmak için kulaç attık. Bu alanda ilerlemek istiyorum. Uygulamalı derslerimizi gerçekleştirdik. Derslerden çok zevk aldık" dedi.