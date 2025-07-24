Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kurulan "Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu" ile Türkiye'nin deniz alanlarının ekolojik, ekonomik ve stratejik değerlerinin korunarak yönetilmesi hedefleniyor.

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezinden (DEHUKAM) edinilen bilgiye göre, 32965 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2025/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Türkiye'nin çevre denizlerinde sürdürülebilirlik, kaynak yönetimi ve sektörler arası uyumun sağlanması ile deniz yetki alanları ve haklarının korunmasına yönelik gerekli çalışmaların yapılması amacıyla "Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu" kuruldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında teşkil edilen Kurul; Dışişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz'dan oluşuyor.

Ayrıca, Kurulun çalışma usul ve esasları Kurul Başkanı Yılmaz tarafından belirlenirken sekretarya hizmetleri ile koordinasyon ve uygulamalarının takibi Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılıyor.

Genelge uyarınca, Kurul yılda en az iki defa toplanacak olup deniz alanlarının planlanmasına yönelik stratejik yönlendirme görevini üstlenecek.

Kurul Başkanı Yılmaz, gerektiğinde alt kurullar ve çalışma grupları ihdas edebilecek; teknik çalışmaların derinleştirilmesi ve alan bazlı planlama süreçlerinin hızlandırılması amacıyla bu yapılar faaliyete geçirilebilecek.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra DEHUKAM başta olmak üzere, üniversiteler, meslek birlikleri, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ile araştırma altyapıları da Kurul çalışmalarına davet edilebilecek; bu sayede çok paydaşlı ve katılımcı bir planlama anlayışının benimsenmesi sağlanacak.

Türkiye'nin deniz alanlarının ekolojik, ekonomik ve stratejik değerlerinin korunarak yönetilmesini hedefleyen Kurulun, Türkiye'nin denizcilik politikalarına güçlü bir kurumsal zemin kazandırması beklenirken, deniz kaynaklarının bütüncül ve entegre biçimde yönetimi için önemli bir eşik teşkil eden Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu'nun, Türkiye'nin deniz vizyonuna önemli katkılar sağlayacağı değerlendiriliyor.